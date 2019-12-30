Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı - Son Dakika Spor

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı

6 saat önce

Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı, System.String[]

Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.


2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:


29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi/ Kars


4-5 Nisan: Ege Rallisi/ İzmir


25-26 Nisan: ESOK Rallisi/ Eskişehir


16-17 Mayıs: Hitit Rallisi/ Ankara


20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi/ Kocaeli


11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi/ Bursa


24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi/ Marmaris


24-25 Ekim: İstanbul Rallisi/ İstanbul


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:04 
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