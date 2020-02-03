Türkiye Ralli Şampiyonası, ulusal kar rallisiyle Sarıkamış'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Ralli Şampiyonası, ulusal kar rallisiyle Sarıkamış'ta başlıyor - Son Dakika Spor

Türkiye Ralli Şampiyonası, ulusal kar rallisiyle Sarıkamış'ta başlıyor

6 saat önce

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası, ulusal kar rallisiyle Sarıkamış'ta başlıyor, System.String[]

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eksi36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek organizasyon, Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

29 Şubat Cumartesi günü saat 12.30'da Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 17.00'de Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak.

Toplam uzunluğu 263 kilometre kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde oluşturulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.

Rallinin ikinci günü, 1 Mart'ta saat 8.30'da başlayacak, Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13.00'te noktalayacak.

Sarıkamış, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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