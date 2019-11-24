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Türkiye Rallikros şampiyonları belirlendi
6 saat önce
Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışları Kocaeli'de yapıldı.
TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde oluşturulan 1500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulan yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirildi.
Kategori 1'de Berat Berke Yavuz, Kategori 2'de Halid Avdagiç, Kategori 3'de Çağlayan Çelik, Kategori 4'de Erhan Akbaş, Türkiye şampiyonu oldu.
"Historic" ralli otomobilleri ile "Apex Masters" drift pilotları da organizasyonda gösteri yaptı.
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