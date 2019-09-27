Son Dakika Haberleri: Türkiye Rallisi 2020 WRC Takvimi'nde
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Türkiye Rallisi 2020 WRC Takvimi'nde

48 dakika önce

Takvimde yapılan düzenlemeler sonucunda; İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya yeni eklenen ülkeler oldu.

Türkiye Rallisi 2020 WRC Takvimi'nde, System.String[]

Takvimde yapılan düzenlemeler sonucunda; İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya yeni eklenen ülkeler oldu. Son iki yıldır başarılı organizasyonlarıyla kendisine özel bir yer edinmeyi başaran Türkiye Rallisi'nin ise takviminin 11'inci yarışı olarak 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dünya Ralli Şampiyonası'nı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle, geçtiğimiz yıl yeniden ülkemize kazandırmıştık. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle üst düzey organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımız çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve yarışımıza katılan fabrika takımları ile sporculardan övgüler aldı. Bu sayede de opsiyon hakkımızı, kendi şartlarımızla kabul ettirdik ve bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya'ya göstermek, yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız" şeklinde bir açıklama yaptı.


İki yıldır ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan Türkiye Rallisi, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, bu yıl 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti misafir eden organizasyon sayesinde ülkemizin kültürel ve doğal güzellikleri, 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya'ya ulaştırıldı ve Marmaris bir kez daha Dünya Ralli Şampiyonası'nın en özel yarışlarından birisine sahne oldu.


2020 DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ


23-26 Ocak Monte Carlo Rallisi


13-16 Şubat İsveç Rallisi


12-15 Mart Meksika Rallisi 16-19 Nisan Şili Rallisi


30 Nisan-03 Mayıs Arjantin Rallisi


21-24 Mayıs Portekiz Rallisi


04-07 Haziran İtalya Sardunya Rallisi


16-19 Temmuz Kenya Safari Rallisi


06-09 Ağustos Finlandiya Rallisi


03-06 Eylül Yeni Zellanda Rallisi


24-27 Eylül Türkiye Rallisi


15-18 Ekim Almanya Rallisi


29 Ekim-01 Kasım Büyük Britanya Rallisi


19-22 Kasım Japonya Rallisi

Türkiye, Japonya, Kenya, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:31 
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