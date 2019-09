Türkiye Rallisi'nde zafer Ogier'in

CARMEDYA.COM - FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 11. yarışı olan Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 102 sporcu katılımıyla 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla ili Marmaris ilçesinde düzenlendi.







TOSFED tarafından düzenlenen ralli, şampiyona tarihinin en unutulmaz yarışlarından birine sahne oldu. Marmaris'in yemyeşil çam ormanları ve masmavi denizi tüm güzelliği ile 155 ülkedeki TV yayınlarıyla Dünya'ya ulaşırken, 4 gün boyunca 986 kilometrelik parkurda 17 özel etapta Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti misafir etti.



Esapekka Lappi - Janne Ferm/ Citroen C3 WRC



23 ülkeden toplam 192 yerli ve yabancı medya mensubunun takip ettiği yarışı 3 saat 50 dakika 12.1 saniye ile kazanan Fransız Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ekibi oldu. Citroën Total WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Ogier, elde ettiği puanlarla şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi başardı. 6 kez Dünya Ralli Şampiyonu Fransız sürücü, toplamda 34.7 saniyelik farkla zaferine ulaşırken, kariyerinin 47. WRC zaferini elde etmiş oldu.



Yine Citroen C3 WRC ile yarışan ve Türkiye Rallisi'nin ilk gününü lider geçen Lappi-Ferm ekibi ikinci olurken, yarışı üçüncü sırada tamamlayan ekip ise Hyundai i20 Coupe WRC ile yarışan Mikkelsen - Jaeger oldu.



Türkiye Rallisi kapsamında koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5.yarışını ise Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı. Bora Manyera-Cem Çerkez'in ikinci sırayı elde ettiği ulusal klasmanın üçüncülüğünü ise Murat Bostancı- Onur Vatansever elde etti.



