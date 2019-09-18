Türkiye Rallisi'nde zirve Michelin'in

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı olarak gerçekleştirilen Türkiye Rallisi'nde zirvede yer aldı. Marmaris'te zorlu parkurlarda düzenlenen yarışları, MICHELIN LTX Force H4'ü tercih eden, Citroën C3 WRC takım arkadaşları Esapekka Lappi - Janne Ferme'nin önünde Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi kazandı. Andreas Mikkelsen - Anders Jaeger (Hyundai i20 Coupe WRC) ikilisi ise üçüncü gelerek Michelin'in podyumda tek başına yer almasını sağladı.



WRC2 Pro'daki mücadelenin kazananları ise İngiliz Greensmith - Edmonson (M- Sport Ford Fiesta R5) oldu. Onların hemen arkasında Çek Cumhuriyeti'nden Kopecki - Dresler (Skoda Fabia R5) yer aldı. Fin sürücüler Rovanperä - Haltunnen (Skoda Fabia R5) üçüncü olarak podyuma yine Michelin'in tek başına çıkmasını sağladı.



Tüm otomobiller hasar gördü



Türkiye Rallisi'nin özel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Michelin Motorsporları Müdürü Arnaud Rémy, "Kendine özgü etapları ve yol koşullarıyla daha çok arazi rallisine benzetebileceğimiz bu yarışta, geçen yılki deneyimlerimizle bu yıl bizi nelerin beklediğini biliyorduk. Bu yıl, kıyasıya bir yarışa imza atan takımlar, oldukça zorlu ve yıpratıcı yol koşullarında etapları tamamladı. Hasar görmeyen tek bir otomobil kalmazken tüm otomobillerin alt gövdeleri darbelere maruz kaldı. Sonuca baktığımızda, bu yılki Türkiye Rallisi'ni zirvede bitirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.