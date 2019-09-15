Türkiye Rallisi'nin galibi Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

Müsabakayı 16. sırada bitiren Estonyalı Ott Tanak, puanını 210'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Tanak'ı 193 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 180 puanla Belçikalı Thierry Neuville izledi.

İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.

Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Fransız pilot Sebastien Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.

Pilotlar, toplam uzunluğu 318 kilometre olan 17 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için çaba gösterdi.

Yarışlarda 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 11. ayak yarışı, Türkiye Rallisi adıyla 12-15 Eylül 'de Muğla'da yapıldı.

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier , zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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