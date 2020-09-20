Türkiye Rallisi'nin kazananı Evans, şampiyona liderliğine yükseldi - Son Dakika

Türkiye Rallisi'nin kazananı Evans, şampiyona liderliğine yükseldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisini lider olarak kapatan Elfyn Evans, şampiyona liderliğine yükseldi.

Türkiye Rallisi'nin kazananı Evans, şampiyona liderliğine yükseldi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisini lider olarak kapatan Elfyn Evans, şampiyona liderliğine yükseldi.

15 ülkeden 105 yerli ve yabancı medya mensubunun takip ettiği yarışı, Büyük Britanyalı 31 yaşındaki pilot Elfyn Evans kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.

Bu yıl Toyota takımına katılan Elfyn Evans, 2020 Türkiye Rallisi'nde galibiyete uzanan isim olmayı başardı. Böylelikle son üç yılda Türkiye Rallisini üç farklı isim kazanmış oldu.

Toyota sürücüsü Evans, yarışta rakiplerinin hatalarından faydalanmayı başardı ve nispeten sorunsuz bir etap geçirerek liderliğe yükseldi. Evans sonrasındaki etaplarda temkinli ve hatasız bir sürüş ortaya koyarak 2020 Türkiye Rallisi'ni kazanan isim oldu. Evans böylelikle bu yılki ikinci galibiyetini almayı başardı ve şampiyona liderliğine de yükseldi.

Öte yandan Neuville, lastik patlatmasının ardından liderliği kaybetti ancak sonrasında Evans ile arayı kapatmaya başladı. Fakat bu tempo, Evans'ı yakalaması için yeterli olamadı.

Belçikalı Neuville, ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu almayı başardı. Neuville ayrıca "Avantaj Etabını" da ilk sırada tamamlayarak fazladan beş puanın sahibi oldu.

Dokuz kez Dünya Şampiyonu Sebastien Loeb, Türkiye Rallisi'nin yıldızlarından biriydi.

İlk iki günü lider tamamlayan Fransız sürücü, bu yılki ikinci rallisi olan Türkiye'de lastik sorunlarıyla boğuşsa da üçüncü olarak kariyerinin 119. WRC podyumunu elde etti.

Sürücüler şampiyonasında olduğu gibi takımlar şampiyonasındaki yakın mücadele de devam ediyor. Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, birden fazla kez lastik patlattığı rallide dördüncü olarak hem kendisi hem de Toyota için değerli puanlar kazandı.

Gus Greensmith, diğer M-Sport sürücülerine kıyasla daha sorunsuz bir rali geçirdi ve beşinci olarak kariyerinin en iyi WRC pozisyonunu elde etti.

Lappi yine Çetibeli etaplarında zorlanan isimlerden bir tanesiydi ve her iki etapta da lastik patlatarak geriye düştü. Sonuç olarak da ralliyi altıncı sırada bitirdi.

Öte yandan, Lappi'nin takım arkadaşı Teemu Suninen, sabah yapılan Çetibeli 1 etabında sol arka süspansiyonunu kırarak ralliye erken veda etti.

Hyundai sürücüsü Ott Tanak ise cumartesi günü yaptığı kazanın ardından pazar günü mücadeleye geri döndü. Lastiklerini son etaba sakladı ve geride kaldığı rallide en azından Avantaj Etabı'nda en hızlı isim olup, puan almaya çalıştı. Estonyalı pilot bu etabı ikinci sırada bitirerek hafta sonunu 4 puanla kapattı.

Türkiye'ye şampiyona lideri olarak gelen Sebastien Ogier, Neuville ile birlikte ikincilik mücadelesi verdiği rallide, aracındaki motor sorununun ardından durmak zorunda kaldı. Fransız sürücü, aracındaki hasar nedeniyle bitime bir etap kala yarış dışı kalarak, hafta sonundan puansız ayrıldı.

WRC2'de Pontus Tidemand ve Adrien Fourmaux arasındaki galibiyet mücadelesini Tidemand kazandı. İsveçli sürücü bu sonuçla bu yılki ikinci zaferini elde etti.

WRC3'te Kajetan Kajetanowicz ralliyi baştan sona üstün götürdü ve galibiyete uzanan isim oldu.

Marco Bulacia, WRC3 klasmanında ikinci olurken, Yağız Avcı rallinin bir başka yıldızıydı ve iki yıl aradan sonra katıldığı ilk ralliyi üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

Alberto Heller dördüncü olurken, Skoda Fabia R5 ile mücadele eden Burak Çukurova ralliyi beşinci bitirdi.

Türkiye Rallisinin ardından 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Elfyn Evans: 97 puan

2. Sebastien Ogier: 79 puan

3. Ott Tanak: 70 puan

4. Kalle Rovanpera: 70 puan

5. Thierry Neuville: 65 puan

Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye, TOYOTA, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Rallisi'nin kazananı Evans, şampiyona liderliğine yükseldi - Son Dakika Spor

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