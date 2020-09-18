Türkiye Rallisini doğru "strateji" yapan kazanacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağına lider gelen Fransız pilot Sebastien Ogier, geçen yıl şampiyonluk kupası kaldırdığı Marmaris'e avantajlı geliyor.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 18-20 Eylül'de gerçekleştirilecek şampiyonanın 5. ayağına geçen yıl Citroen Total WRT takımı adına yarışarak şampiyon olan Fransız Sebastien Ogier, bu yıl Toyota Gazoo Racing WRT takımı adıyla yarıştığı 4 ayağın lideri olarak geldi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Yardımcısı Ömer Tolon, AA muhabirine, 19 ülkeden 130 sporcunun 65 otomobille mücadele edeceği Türkiye Rallisi'nde yarışan Ott Tanak ve son şampiyon Sebastien Ogier arasında geçeceğini belirtti.

Ogier'in geçen yılın şampiyonu ünvanıyla geldiği Marmaris'te, kırıcı etaplarda Tanak tarafından zorlanacağına dikkati çeken Tolon, şunları kaydetti:

"Toyota burada kendini ispatladı. Kırıcı etaplara dayanıklı otomobil avantajlı oluyor. Türkiye Rallisi kırıcı bir ralli. Burada strateji çok önemli. Toyota diğer araçlardan daha avantajlı. Kırıcı rallilerde yarış bitiren araçlar avantajlı. Ogier yine kazanır gibi geliyor. Ama bu sefer Ott Tanak ciddi rakip. Çok çekişmeli bir ralli bekliyorum ikisi arasında."

Türkiye Rallisi'nin zorluluğunun herkes tarafından kabul edildiğini aktaran Tolon, daha sakin kalabilen ve yarışı tamamlayabilen Sebastien Ogier'in Ott Tanak'a göre kazanmaya bir adım daha yakın olduğunu, Türkiye Rallisi'nde daha avantajlı olduğunu vurguladı.

- Ogier lider durumda

Kariyerinde 6. dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında lider durumda.

WRC Türkiye Rallisi öncesinde Elfyn Evans 70 puanla ikinci, Ott Tanak 66 puanla üçüncü sırada yer alırken Kalle Rovanpera (55) ve Thierry Neuville (42) ilk 3'ü takip ediyor.

Beş Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC3 kategorisinde temsil edecek.

Adus Motorsport takımında yarışan Yağız Avcı, sınıfında 6. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.

Castrol Ford Team Türkiye Takımında genç pilotlar Ali Türkkan ile Can Sarıhan da yarışacak. Emre Hasbay ve Ümitcan Özdemir de zorlu yarışta mücadele verecek.

Ali Türkkan-Onur Aslan ikilisi, Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak. Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak.

Takıma geçen yıl Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu kazandıran 4 çeker Fiesta R5'in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak.