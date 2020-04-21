Türkiye, Ramazan ayında korona virüs seyrinin azalacağını düşünüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Türkiye, Ramazan ayında korona virüs seyrinin azalacağını düşünüyor - Son Dakika

Türkiye, Ramazan ayında korona virüs seyrinin azalacağını düşünüyor

7 saat önce

Türkiye, Ramazan ayında korona virüs seyrinin azalacağını düşünüyor Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla 'Türkiye'de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması' gerçekleştirdi ve Türkiye'nin Koronavirüs döneminde 'Ramazan'a bakış açısını ölçtü.

Türkiye, Ramazan ayında korona virüs seyrinin azalacağını düşünüyor

İSTANBUL - Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla 'Türkiye'de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması' gerçekleştirdi ve Türkiye'nin Koronavirüs döneminde 'Ramazan'a bakış açısını ölçtü. Araştırma sonucunda Türk halkının, Ramazan Ayında Türkiye'deki Koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşündüğü ortaya çıktı.

Areda Survey, Türkiye'nin Koronavirüs döneminde 'Ramazan'a bakış açısını ölçtü. 2020'nin Ramazan ayına sayılı günler kalırken tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı İslam dünyası hiçte alışık olunmayan bir Ramazan ayı geçirecek. Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla 'Türkiye'de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması' gerçekleştirdi ve Türkiye'nin Koronavirüs döneminde 'Ramazan'a bakış açısını ölçtü.

Araştırma sonucu olarak, Türk halkı, Ramazan Ayında Türkiye'deki Koronavirüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Çoğunluk ise Ramazan'da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı da düşünmüyor. Ancak halkın yarısı, iftar kültürü dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymayanların olacağından endişeli. 4 kişiden 1'i ise bağışıklığını korumak için oruç tutmayı tercih edecek.

Virüs, Ramazanda oruç tutmayı engelleyemedi

Bu yıl Ramazan Ayı, Koronavirüs dönemine denk gelince vatandaşların kafasında da ikilemler oluştu. "Ramazan ayı ertelene bilir mi?" gibi sorular da gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamayla böyle bir ertelemenin mümkün olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 90,6'sı erteleme olmamasını doğru bulurken, yüzde 84,5'i bu yıl ramazanda oruç tutacağını belirtti. Ramazan ayının tamamında oruç tutanların oranı ise yüzde 62,5.

Yaklaşık her 4 kişiden 1'i bağışıklık sistemini güçlü tutmak için Ramazan'da oruç tutmayacak

Katılımcıların yüzde 34,0'ı ramazanda oruç tutmama sebebinin "Sağlık sorunları, yaşlılık" olduğunu belirtirken, yüzde 29,5'i "Virüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak" için oruç tutmayacağını ifade etti. Yüzde 75,3 Koronavirüs sürecinde oruç tutmanın bağışıklık sistemini etkileyeceğinden endişe etmiyor. Oruç tutanların yüzde 87,8'i ise orucu "İslam'ın şartı" olduğu için tuttuğunu belirtti.

Ramazanın vazgeçilmezi, 'Ramazan pidesi'

Araştırmada sorulan "Bu yıl iftarda Ramazan pidesi almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 74,6'sı "Evet" yanıtını verdi. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 60,5'i Ramazan denilince akla ilk gelen geleneklerden birisi olan Ramazan davulcusu geleneğinin Ramazan ayı maneviyatını anımsatan güzel bir uygulama olduğunu düşünüyor.

Ramazanda camiye gidemeyecek olmak vatandaşı üzdü

Ramazan Ayı ile birlikte gelen teravih namazları da bu sene camilerin kapalı olması sebebiyle evden kılınacak. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken, katılımcılara sorulan "Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl Ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?" sorusuna yüzde 52,9 "Ramazanda camiye gidememek", yüzde 38,3 "Ramazan iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 86,3'ü Ramazan'da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı düşünmüyor.

Ramazan Ayı Türkiye'deki Koronavirüs seyrini etkiler mi?

Katılımcıların yüzde 67,5'i Ramazan Ayında Türkiye'deki koronavirüs durumunun daha da azalacağını ifade etti fakat bu süreçte Türk halkının Ramazanda sosyal mesafe kuralına yüzde 56,4 oranla uymayacağını belirtti.

En beğenilen iftar ve sahur programı sunucusu; Nihat Hatipoğlu

Araştırmada sorulan "Geçen yıl en beğendiğiniz iftar ve sahur programı sunucusu kimdir?" sorusuna yüzde 33,6 "Nihat Hatipoğlu", yüzde 24,8 "Mustafa Karataş", yüzde 14,5 "Ömer Döngeloğlu", yüzde 11,7 "M. Fatih Çıtak" yanıtı verildi.

Türkiye, Ramazan ayında korona virüs seyrinin azalacağını düşünüyor

Koronavirüs, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:41 Kaynak: İHA

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