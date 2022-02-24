Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya - Son Dakika
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Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya

24.02.2022 22:15

İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'nda heyecan başladı.

İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'nda heyecan başladı. Türkiye, ilk günü 10 madalya ile tamamladı.

Güreşin en prestijli organizasyonlarından biri olan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasının ilk gününde grekoromen stilde 55, 60, 63, 67, 87, 97 ve 130 kg'da maçlar yapıldı. Grekoromen stilde sabah seansında yapılan maçların ardından heyecan, akşam yapılan finallerle sona erdi. Türk güreşçiler ilk günde 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası'na yarın yapılacak olan maçlarla devam edilecek. Sabah eleme karşılaşmaları ile başlayacak olan turnuvada grekoromen stilde 72, 77 ve 82 kg, Kadınlar serbest stilde ise 57, 62, 68 ve 76 kilolarda madalya mücadeleleri yapılacak.

NEFES KESEN MAÇLAR

55 kiloda akşam seansında üçüncülük - dördüncülük maçı için mindere çıkan Doğuş Yazıcı, Kazakistan'dan Marlan Mukashev'i 5-1 yenerek bronz madalya kazandı. 55 kilo mücadelesi nefes kesti. Adem Burak Uzun, Kazak rakibi Irmanı Alamedov karşısında ilk devreyi 5-0 yenik kapattı, ikinci devrede skoru eşitledi. Son puan avantajı ile milli sporcumuz, Türkiye'ye altın madalya kazandıran ilk isim oldu. 60 kiloda final maçına çıkan Ekrem Öztürk, Kazak sporcu Yernar Fıdakhmetov'a 7-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı. 63 kilo bronz madalya mücadelesinde ise iki Türk sporcu karşılaştı. Ahmet Uyar, Abdurrahman Altan karşısında maçı 8-1 kazanarak bronz madalyaya ulaşan isim oldu.

67 kilo bronz madalya maçında Furkan Yıldız sakatlığından dolayı minderden çekildi ve bronz madalya Volkan Çakıl'ın oldu. 87 kilo maçında Ali Cengiz, Kazak Umalt Daudov karşısında ilk devreyi 8-2, ikinci devreyi de 10-2 alarak bronz madalyanın sahibi oldu. 87 kiloda da iki Türk sporcu karşılaştı. Mehmet Ali Küçükosman ve Metehan Başar arasındaki maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Metehan Başar son puan avantajı ile bronz madalyayı kazandı.

97 kiloda Abdulkadir Çebi, yine Kazakistan sporcu ile karşılaştı. Sporcumuz, I. Umelayev karşısında teknik üstünlükle maçı 9-0 kazanarak bronz madalya kazandı. 130 kiloda Rıza Kayaalp Polonya'dan Rafal Andrzej'ı 1 dakika 36 saniyede teknik üstünlükle (8-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

130 kilo final maçında Osman Yıldırım Azeri Beka Kandelekı ile karşılaştı. Yarı Finalde Rıza Kayaalp'i yenen Kandeleki karşısında üstün bir oyun sergileyen Osman Yıldırım, maçı 3-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

(İHA)

Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya

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Hamit Kaplan, Yaşar Doğu, İstanbul, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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