Son Dakika Haberleri: Türkiye, Rasulayn bölgesinde Suriye ordusu mensubu olduğunu iddia eden 18 kişiyi yakaladı
Son Dakika Dünya Türkiye, Rasulayn bölgesinde Suriye ordusu mensubu olduğunu iddia eden 18 kişiyi yakaladı

Türkiye, Rasulayn bölgesinde Suriye ordusu mensubu olduğunu iddia eden 18 kişiyi yakaladı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama tarama faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir" dedi.

Türkiye, Rasulayn bölgesinde Suriye ordusu mensubu olduğunu iddia eden 18 kişiyi yakaladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'ın güneydoğusunda arama tarama faaliyeti sırasında Suriye ordusu mensubu olduğunu iddia eden 18 kişinin yakalandığını duyurdu.


Bakanlığa ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir." denildi.

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Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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