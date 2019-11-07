Son Dakika Haberleri: Türkiye, Rasulayn Hastanesini onaracak
Son Dakika Güncel Türkiye, Rasulayn Hastanesini onaracak

Türkiye, Rasulayn Hastanesini onaracak

7 saat önce

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesini yeniden hizmete sokmak için çalışma başlattı.

Türkiye, Rasulayn Hastanesini onaracak, System.String[]

Türkiye, terör örgütü PKK/ YPG'nin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesini yeniden hizmete sokmak için çalışma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'nin her alanda baskı ve zulüm uyguladığı Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terörün izleri silinirken, hayat normale dönüyor.

Terör baskısı üzerilerinden kalkan sivil halkın, işlerine döndüğü bölgede, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesinin tadilatı için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin ilgili kurumlarınca yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda, hastanedeki eksiklikler ve binada yapılacak tadilatlar belirlendi.

Tadilat sonrasında hastanenin kısa süre içinde yeniden hizmet verecek hale getirileceği belirtildi.

Türkiye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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