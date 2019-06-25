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"Türkiye rekor kırmaya devam edecek"

23 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm, güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe Türkiye'de rekor kırmaya devam edecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizm, güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe Türkiye'de rekor kırmaya devam edecek." dedi.
Bağlıkaya, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu üyeleriyle Armutalan Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen "Marmaris Seyahat Acenteleri Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, turizmin Türkiye'deki en önemli bölgelerinden Marmaris'te acentelere moral vermeye, sorunlarını yerinde görmeye geldiklerini söyledi.
"2019'u hem gelir hem de yabancı turist sayısında rekorla kapatacağız"
Seyahat acenteleri ile sezon değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Bağlıkaya, "2019 sezonu iyi başladı özellikle yabancı turist açısından bakıldığında. Geçen yıla kıyasla rakamlar çok iyi seviyede. 50 milyon bir hedefle başlamıştı. Avrupa pazarı geçen yıla oranla yükseliyor. 2015'i yakalama hedefimiz vardı, onunla ilgili belirsizlik devam ediyor. 2019'u hem gelir hem de yabancı turist sayısında rekorla kapatacağız. 2015 yılı sayılarını yakalamak içinde henüz bir belirginlik yok." diye konuştu.
Bağlıkaya, turizm sezonunun günlük olaylardan en hızlı etkilenen sektör olduğunu belirterek, "Turizm sezonu günlük olaylardan hızlı etkilenen bir sektör. 2020 için konuşmak erken. Türkiye'de huzur ve güven ortamı devam ettiği sürece rekor rakamlar artarak devam edecek. Bu uzun yıllarda böyle oldu. Turizm kendi iç dinamiklerinden dolayı sekteye uğramadı. Terörden sekteye uğradı. Turizm, güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe Türkiye'de rekor kırmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından üyeler, sorunlarını TÜRSAB yönetimi ile paylaştı.
Türkiye rekor kırmaya devam edecek
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Bağlıkaya, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye, Ekonomi
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