Türkiye rekortmeni yüzücü madalyaya doymuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye rekortmeni yüzücü madalyaya doymuyor - Son Dakika Spor

Türkiye rekortmeni yüzücü madalyaya doymuyor

6 saat önce

Kısa Kulvar Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, iki Türkiye rekorunu kıran 14 yaşındaki yüzücü Bora Uzunkaya, 5 yılda katıldığı tüm yarışmalarda kürsüye çıkarak yaklaşık 200 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye rekortmeni yüzücü madalyaya doymuyor, System.String[]

Kısa Kulvar Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, iki Türkiye rekorunu kıran 14 yaşındaki yüzücü Bora Uzunkaya, 5 yılda katıldığı tüm yarışmalarda kürsüye çıkarak yaklaşık 200 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Antalya'da eğitim aldığı özel kolejin havuzunda 9 yaşında yüzmeye başlayan Bora, kısa sürede fiziği ve yüzmeye olan ilgisiyle antrenörünün dikkatini çekti.


Antrenörünün yönetiminde bir yıllık çalışmanın ardından yarışmalara katılmaya başlayan Bora Uzunkaya, dört yıl boyunca katıldığı bölgesel ve ulusal tüm yarışmalarda yaş kategorisinde kürsüye çıktı.


İstanbul'da 13-15 Aralık 2019'da yapılan Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda 14 yaş kategorisinde mücadele eden genç sporcu, 1500 metre serbest yarışında 15 dakika 30 saniye 13 saliselik derecesiyle 12 yıldır Ediz Yıldırımer'e ait 14 yaş Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Bora Uzunkaya, 800 metrede ise elde ettiği 8 dakika 12 saniye 8 saliselik derecesiyle de yine Ediz Yıldırımer'e ait 14 yaş Türkiye rekorunu kırdı.


Genç sporcu, haftanın yedi günü çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 200 madalyası bulunuyor

Genç sporcu Bora Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok yarışmaya katıldığını belirterek, "İstanbul'daki Türkiye şampiyonası güzel geçti. 12 yıldır kırılamayan rekorları kırdım. Bugüne kadar yaklaşık 200 madalya kazandım. Evimizin her tarafı madalya oldu." dedi.

Elde ettiği başarıların kendisi için gurur kaynağı ve yeni yarışmalar için motivasyon olduğunu anlatan Bora, yüzmeye ilk başladığında bu kadar başarılı olacağını düşünmediğini kaydetti.


"Hedefim 2024 Olimpiyatları'nda yer almak." diyen Bora Uzunkaya, rol modelinin ABD'li dünya ve olimpiyat şampiyonu Michael Phelps olduğunu ifade etti.


Yüzme antrenörü Begüm Uçak da sporcusunun yüzme için ideal olan fiziği sayesinde 14 yaşına kadar merdivenleri hızlı şekilde çıktığını aktararak, "Bu süreçte bir sürü yarışmamız oldu. Bora, 14 yaşına kadar olan her yarışmada en iyi dereceleri elde ederek, rekor kıran sporcular arasına girdi." şeklinde konuştu.

Bora Füzesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor
Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldıran Türk öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:57 Dragos Hincu: "Engin Fırat ile çalışmaktan çok mutluyuz" - Son Dakika Spor
17:49 Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı - Son Dakika Spor
17:46 Marcelo Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim" - Son Dakika Spor
17:42 Moldovalı milli futbolcu Igor Armas: "Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık" - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:39 Erol Bulut: "Hücuma takviye yapacağız" - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 18:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye rekortmeni yüzücü madalyaya doymuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]