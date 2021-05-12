Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz - Son Dakika

Bunlar nasıl ceza yiyor anlamadım:

Bugün işten gelirken aklım almadı. Neyimi? Bursa demirtaşın nufusu yanılmıyosam 120 bin gibi.cumhuriyet tarafındaki 20 lik yolda 40 bin kişi vardır.iğne atsan yere düşmüyordu. Kapalı olması gereken Avm ler Hatta milyoncular bile açık ve tıklım tıklımdı. Kimileri ışıkları söndürmüş, kimileri kepenkleri yarım açıp satış yapıyor. Demirtaş barbaros tarafıda aynı durumdaydı. Hani tam kapanma? Hani ceza. Valla bir tane denetkeyen görmedim. Dedim ya iğne atsan yere düşmez halde.cami önleri caddeler seyyar satıcılarla kaynıyor.Adına tam kapanma deyip kurala uyan ve ceza yerim diye korkanı tutuyoruz sadece evde.Yazık ki ne yazık. Sayılar bu halde düşükse valla bravo.İzin kağıdına bakarsak insanlar 10 tane adrese izin kağıdı çıkarıp geziyor. Kim yakalayacak?