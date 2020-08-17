Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi'ne saldırı - Son Dakika

Suriye'de İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda ortak devriye yapan Türk ve Rus kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında RPG füzesiyle düzenlenen saldırıda Türk kuvvetlerine ait askeri araç hasar gördü.

İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda 25'inci Türkiye- Rusya Birleşik Kara Devriyesi sırasında Eriha - Musaybin arasında teröristler tarafından RPG'li saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri aracın hafif hasar gördüğü belirtildi.

(İHA)