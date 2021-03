Türkiye risk haritası 'kırmızıya' döndü, 'mavi' kalan tek il Şırnak oldu - Son Dakika

Türkiye risk haritası 'kırmızıya' döndü, 'mavi' kalan tek il Şırnak oldu

ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı korona virüs risk haritasında düşük riski temsil eden 'mavi' renge sahip tek il Şırnak oldu. Kentte korona virüsle mücadelede başarının en önemli etkeni olarak vatandaşların tedbirlere uymaları gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Türkiye'nin yeni risk haritasını da paylaştı. Buna göre korona virüs risk haritasında Türkiye'nin 58 şehri kırmızı, 12 ili turuncu, 10 ili sarı olurken, tek mavi renk ise Şırnak oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Mart'tan bu yana açıklanan korona virüs risk haritasında en düşük riskli il olarak mavi renk kategorisinde yerini koruyan Şırnak'ta başarının, vatandaşların tedbirlere uymaları ile geldiği değerlendirildi.

Vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediyor

Vatandaşların tedbirlere uyduklarını belirten kent esnaflarından Veysi Yetik, "Şırnak'ın mavi kalmasında, sağlık kuruluşlarımızın her gün vatandaşları bu konuda tedbirli olmaları konusunda uyarmaları etkili oldu. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, belediye zabıtaları her gün gezip vatandaşları ve esnafları maske, mesafe konusunda uyarıyor. Biz de vatandaş olarak bu maske mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Kimse maskesiz gezmiyor. Vatandaşlar içeri girdiğinde maskesiz almıyoruz. Şırnak'ta sosyal aktiviteler az. Şırnak'ta alışveriş merkezleri yok. Büyük toplanma alanları yok. Korona virüs fazla yayılmıyor ve bulaşmıyor. Ben bir esnaf olarak sabah işe geliyorum akşam eve gidiyorum. AVM ve büyük toplanma yerleri olmadığı için virüsün yayılması da azalıyor. Ekipler sürekli geliyorlar bizi uyarıyor. İnşallah sürekli mavi kalırız. İnşallah bir an önce bu hastalıktan Türkiye ve dünya olarak kurtuluruz" dedi.

Ekipler denetimleri sıkı uyguluyor

Selahattin Taşar isimli vatandaş, "Sağlık Bakanlığın son verilerine göre Şırnak mavi kalmayı başardı. Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün tedbirleri kapsamında mavi kalan tek il olduk. Şırnak'ı ve vatandaşları tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Gülşen Taşar ise "Açıklanan verilere göre Şırnak'ın mavi kalmasının tek sebebi buradaki güvenlik güçlerin ve sağlık ekiplerin aldıkları tedbirler etkili oldu. Vatandaşların ve toplumunda bu kurallara uyması çok etkili oldu. Vatandaşlarda maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına zaten uyuyor" yeklinde konuştu.