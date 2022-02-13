Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Romanlar Konfederasyonu iş birliğiyle 14 Mart Türkiye Romanlar Günü'nün kutlanması amacıyla 13 Mart'ta kentte çeşitli programlar organize edilecek.

İzmit ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 13 Mart Pazar günü yapılacak etkinliğe, Türkiye'nin birçok ilindeki dernekler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

Program öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, 14 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde ciddi Roman açılımı yapıldığını söyledi.

Erdoğan'ın katılımıyla 6 Şubat 2015'te düzenlenen Büyük Roman Ödül Töreni'nde, Türkiye'de 14 Mart'ta devletin Romanlara karşı başlattığı bu anlamlı adımın taçlandırılması gerektiğini aktardıklarını belirten Çokyaşar, 14 Mart'ın Türkiye Romanlar Günü ilan edilmesi tekliflerinin kabul edildiğini kaydetti.

Çokyaşar, 14 Mart 2015'te ilk Türkiye Romanlar Günü'nü Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu programların gerçekleşmesi için attığımız adımlar var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan böyle bir talebimiz söz konusu oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyük Roman buluşmasını, Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sesimizi gür şekilde duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

"Festival ve bayram havasında kutlamak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da 14 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde başlayan açılımla Romanların birçok kazanım elde ettiğini aktararak, her ilin bu riyaset çerçevesinde üzerine düşeni yerine getirdiğini ve Türkiye'de Roman farkındalığının herkese gösterildiğini bildirdi.

Türkiye'nin büyük, renkli ve mozaik bir ülke olduğunu ifade eden Uysal, bu mozaiğin farklı çiçek ve desenlerinin tabloya dönüştüğü müstesna bir ülke olduğunu söyledi.

Uysal, yıllardır barış ve kardeşlik içerisinde millet olma şuuruyla yaşadıklarını dile getirerek, "Kocaeli böyle bir ülke içerisinde en müstesna yere sahip bir il. Kocaeli, adeta bir Türkiye mozaiği, Türkiye örneği. Müstesna bir gül bahçesi, farklı güllerin, kokuların, desenlerin, kültürlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın 'Mutlu şehir mutlu insan' mottosuyla tanımladığı en güzel örneklerden birisi. Bugüne kadar sizlerle güzel programlar yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Romanlar Günü'nü Kocaeli'de festival ve bayram havasında kutlamak istediklerini vurgulayan Uysal, bu anlamda program düzenleneceğini bildirdi.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler de Romanlara destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.