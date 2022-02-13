Üye Girişi
Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak - Son Dakika

Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak

13.02.2022 12:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Romanlar Konfederasyonu iş birliğiyle 14 Mart Türkiye Romanlar Günü'nün kutlanması amacıyla 13 Mart'ta kentte çeşitli programlar organize edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Romanlar Konfederasyonu iş birliğiyle 14 Mart Türkiye Romanlar Günü'nün kutlanması amacıyla 13 Mart'ta kentte çeşitli programlar organize edilecek.

İzmit ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 13 Mart Pazar günü yapılacak etkinliğe, Türkiye'nin birçok ilindeki dernekler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

Program öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, 14 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde ciddi Roman açılımı yapıldığını söyledi.

Erdoğan'ın katılımıyla 6 Şubat 2015'te düzenlenen Büyük Roman Ödül Töreni'nde, Türkiye'de 14 Mart'ta devletin Romanlara karşı başlattığı bu anlamlı adımın taçlandırılması gerektiğini aktardıklarını belirten Çokyaşar, 14 Mart'ın Türkiye Romanlar Günü ilan edilmesi tekliflerinin kabul edildiğini kaydetti.

Çokyaşar, 14 Mart 2015'te ilk Türkiye Romanlar Günü'nü Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu programların gerçekleşmesi için attığımız adımlar var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan böyle bir talebimiz söz konusu oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyük Roman buluşmasını, Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sesimizi gür şekilde duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

"Festival ve bayram havasında kutlamak istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da 14 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde başlayan açılımla Romanların birçok kazanım elde ettiğini aktararak, her ilin bu riyaset çerçevesinde üzerine düşeni yerine getirdiğini ve Türkiye'de Roman farkındalığının herkese gösterildiğini bildirdi.

Türkiye'nin büyük, renkli ve mozaik bir ülke olduğunu ifade eden Uysal, bu mozaiğin farklı çiçek ve desenlerinin tabloya dönüştüğü müstesna bir ülke olduğunu söyledi.

Uysal, yıllardır barış ve kardeşlik içerisinde millet olma şuuruyla yaşadıklarını dile getirerek, "Kocaeli böyle bir ülke içerisinde en müstesna yere sahip bir il. Kocaeli, adeta bir Türkiye mozaiği, Türkiye örneği. Müstesna bir gül bahçesi, farklı güllerin, kokuların, desenlerin, kültürlerin bir arada huzur içerisinde yaşadığı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın 'Mutlu şehir mutlu insan' mottosuyla tanımladığı en güzel örneklerden birisi. Bugüne kadar sizlerle güzel programlar yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Romanlar Günü'nü Kocaeli'de festival ve bayram havasında kutlamak istediklerini vurgulayan Uysal, bu anlamda program düzenleneceğini bildirdi.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler de Romanlara destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak
Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak
Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak
Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak
Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak
Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak
Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak

YORUMLAR
500

14 Mart, Kocaeli, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:09:16. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Romanlar Günü 13 Mart'ta bayram havasında kutlanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement