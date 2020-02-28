Türkiye-Romanya dış ticaretinin iki katına çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye-Romanya dış ticaretinin iki katına çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi

Türkiye-Romanya dış ticaretinin iki katına çıkarılması hedefleniyor

6 saat önce

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Romanya'yla dış ticaretin iki katına çıkarılması hedefinin birçok fırsat doğurduğunu söyledi.

Türkiye-Romanya dış ticaretinin iki katına çıkarılması hedefleniyor, System.String[]

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Romanya'yla dış ticaretin iki katına çıkarılması hedefinin birçok fırsat doğurduğunu söyledi.


Dış ticaretin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Eximport'un 'Romanya İş Heyeti Ziyareti' başladı. İkili iş görüşmeleri yapmak üzere Avrupa'nın büyüyen ülkesi Romanya'ya giden Eximport Heyeti, ilk olarak Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.


Adana Ticaret Odası ve bölgesel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetesi Refleks'in desteklediği Eximport'un 'Romanya' etkinliğinin yararlı olacağını belirten Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, 6 milyar doları geçen Türkiye-Romanya dış ticaretinin iki katına çıkarılma hedefinin konduğu bu dönemde iş dünyasının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Romanya'nın son dönemde Türkiye'nin sadece batısından değil, her bölgesinden iş insanının ilgisini çektiğini, bunun da her iki ülkenin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağını belirten Füsun Aramaz, "Büyükelçilik olarak burada ticareti geliştirmeye yönelik gerçekleştireceğiniz faaliyetlerinize desteğe her zaman hazırız" dedi.


Eximport'un Romanya İş Heyeti'ne başkanlık yapan Mehmet Uluğtürkan da, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci üretim üssü Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali inşaatının devam ettiği, petrokimyadan turizme, tarımdan hizmete kadar hemen her alanda dev yatırımların gerçekleştirildiği bölgede hareketlenen ekonomiye Eximport etkinlikleriyle destek verdiklerini söyledi.


Tarımsal yatırımlarda işbirliği yapılabilir


Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sude Gürcan da, heyete Romanya'nın Türk iş insanlarına sunduğu fırsatlarla ilgili sunum yaptı. Çukurova Bölgesi'nin tarımda elde ettiği başarıya dikkat çeken Gürcan, Romanya'yla başta tarımsal yatırımlar olmak üzere birçok alanda sağlanacak işbirliğinin iki ülke iş insanlarına kazanç sağlayacağını vurguladı.


Türk İş Adamları Derneği Romanya (TIAD) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Demirel'in de hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Füsun Aramaz, heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Eximport'un 'Romanya İş Heyeti Ziyareti', TIAD, Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası, işletme ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleriyle devam edecek. - ADANA

Türkiye, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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