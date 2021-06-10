Üye Girişi
Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar - Son Dakika

Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar

10.06.2021 14:33
Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar, System.String[]

Uluslararası Karadeniz Sochi Açık Deniz Yüzme Maratonu dünya sağlık çalışanları ve Türkiye-Rusya dostluğunu pekiştirmek için 14-18 Haziran tarihleri arasında Sochi ile Giresun arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Karadeniz Sochi Açık Deniz Yüzme Maratonu dünya sağlık çalışanları ve Türkiye- Rusya dostluğunu pekiştirmek için 14-18 Haziran tarihleri arasında Sochi ile Giresun arasında gerçekleştirilecek.

Rusya'nın Sochi sahilinden 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan "320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu" 100 ila 120 saat kesintisiz yüzülerek Giresun Adası Botanik Bahçe'de son bulacak.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile eski Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen ve ekibi tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Dünya sağlık çalışanları ve dostluk için kulaçların atılacağı organizasyon, dünyanın en büyük açık deniz yüzme maratonu olacak. 320 kilometrelik rekor bir mesafe 100 ila 120 saat kesintisiz yüzülecek. Maratona, iki ülkeden dünya şampiyonları ve farklı meslek gruplarından oluşan Türk ve Rus sporcuların bulunduğu bayrak takımı tarafından gerçekleştirilecek olup Türkiye'den maratona, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Dünya Master Yüzme Şampiyonu Ahmet Nakkaş ve Dünya Soğuk Su Şampiyonu Hamza Bakırcıoğlu'nun da yer aldığı açık su tecrübesi olan 12 sporcu katılacak. Maraton, hava şartlarının uygunluğuna göre 14 Haziran Pazartesi günü Sochi'den start alacak yine hava şartlarına göre 17 Haziran Perşembe veya 18 Haziran Cuma günü Giresun İl Merkezi Gemiler Çekeği Mahallesinde bulunan Giresun Adası Botanik Bahçe'de son bulacak. Maratonda her bir kulaç sağlık çalışanları ve iki ülke arasındaki dostluk için atılacak" denildi. - GİRESUN

Türkiye, Giresun, Rusya, Sochi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hırsını araçlarını yakarak çıkardı 15:26 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hırsını araçlarını yakarak çıkardı 15:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi 15:09 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira 14:58 Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü 14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Son Dakika! Danıştay'dan 14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? 13:23 Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:26 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hırsını araçlarını yakarak çıkardı
15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:40 Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var
14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı         
15:33
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz         
15:21
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?         
14:53
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı         
14:33
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 15:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Rusya dostluğu ve sağlık çalışanları için Sochi'den Giresun'a kulaç atacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement