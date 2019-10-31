Türkiye-Rusya HUB kardeşliği
1 saat önce
Anadolu Ajansı ve Rus haber ajansı TASS işbirliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda, iklim değişikliği-doğalgaz piyasası ilişkisi ile TürkAkım gaz boru hattının Türkiye ve çevresindeki doğalgaz piyasası üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.
Anadolu Ajansı ve Rus haber ajansı TASS işbirliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda, iklim değişikliği-doğalgaz piyasası ilişkisi ile TürkAkım gaz boru hattının Türkiye ve çevresindeki doğalgaz piyasası üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:17
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