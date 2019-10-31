Türkiye-Rusya HUB kardeşliği

Anadolu Ajansı ve Rus haber ajansı TASS işbirliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda, iklim değişikliği-doğalgaz piyasası ilişkisi ile TürkAkım gaz boru hattının Türkiye ve çevresindeki doğalgaz piyasası üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.