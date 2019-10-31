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Türkiye-Rusya HUB kardeşliği

1 saat önce

Anadolu Ajansı ve Rus haber ajansı TASS işbirliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda, iklim değişikliği-doğalgaz piyasası ilişkisi ile TürkAkım gaz boru hattının Türkiye ve çevresindeki doğalgaz piyasası üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.

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Anadolu Ajansı ve Rus haber ajansı TASS işbirliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda, iklim değişikliği-doğalgaz piyasası ilişkisi ile TürkAkım gaz boru hattının Türkiye ve çevresindeki doğalgaz piyasası üzerindeki muhtemel etkileri ele alındı.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:17 
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