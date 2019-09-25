Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı - NEW
19 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye konusunu görüşmek üzere Astana formatında bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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