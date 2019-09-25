Son Dakika Haberleri: Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı - NEW
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Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı - NEW

19 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye konusunu görüşmek üzere Astana formatında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye konusunu görüşmek üzere Astana formatında bir araya geldi.

Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı - NEW

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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