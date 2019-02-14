Türkiye-Rusya-İran Ortak Açıklaması: "Abd'nin Güçlerini Suriye'den Çekmesi İstikrar ve Güvenliği...
38 dakika önce
Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması: "ABD'nin güçlerini Suriye'den çekmesi istikrar ve güvenliği güçlendirecektir"
Türkiye-Rusya- İran
ortak açıklaması: " ABD
'nin güçlerini Suriye
'den çekmesi istikrar ve güvenliği güçlendirecektir"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:32 Kaynak: AA
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