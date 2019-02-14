Son Dakika Haberleri: Türkiye-Rusya-İran Ortak Açıklaması: "(Liderler) Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere Karşı Durma...

Türkiye-Rusya-İran Ortak Açıklaması: "(Liderler) Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere Karşı Durma...

37 dakika önce

Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması: "(Liderler) Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir"

Türkiye-Rusya-İran Ortak Açıklaması:
Türkiye-Rusya- İran ortak açıklaması: "(Liderler) Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:32 Kaynak: AA

Suriye, İran, Türkiye, Güncel
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