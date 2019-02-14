Türkiye-Rusya-İran Ortak Bildirisi: "(Liderler) Suriye'nin Kuzeydoğusunun Güvenlik ve İstikrarı...
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Türkiye-Rusya-İran ortak bildirisi: "(Liderler) Suriye'nin kuzeydoğusunun güvenlik ve istikrarı için eş güdüm yapmakta mutabık kalmışlardır"
Türkiye-Rusya- İran
ortak bildirisi: "(Liderler) Suriye
'nin kuzeydoğusunun güvenlik ve istikrarı için eş güdüm yapmakta mutabık kalmışlardır"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:30 Kaynak: AA
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