Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında

Rossiyskaya Gazeta da "Dünya Zirvesi" ifadesini manşete taşıyarak, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de barışı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğuna dikkati çeken TASS haber ajansı da, "Rusya, İran, Türkiye liderleri, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı." yorumunda bulundu.

Ria haber ajansı ise Suriye'de barışın sağlanması, İdlib meselesinin çözülmesi, ABD'nin askeri birliklerinin Suriye'de bulunması ve Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulması gibi konuları öne çıkardı.

Rus basını, Ankara 'da düzenlenen Türkiye-Rusya- İran Üçlü Liderler Zirvesi'nin, Suriye 'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktuğuna dikkati çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür