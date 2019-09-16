Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi - aile fotoğrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin aile fotoğrafı için gelişi

Liderlerin tokalaşması

Liderlerin zirve için toplantı salonuna geçişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi.