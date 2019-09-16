Son Dakika Haberleri: Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi - aile fotoğrafı
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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi - aile fotoğrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin aile fotoğrafı için gelişi Liderlerin tokalaşması Liderlerin zirve için toplantı salonuna geçişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin aile fotoğrafı için gelişi

Liderlerin tokalaşması

Liderlerin zirve için toplantı salonuna geçişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi - aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:39 Kaynak: AA
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