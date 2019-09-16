Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi - aile fotoğrafı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin aile fotoğrafı için gelişi Liderlerin tokalaşması Liderlerin zirve için toplantı salonuna geçişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı...
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:39 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin aile fotoğrafı için gelişi
Liderlerin tokalaşması
Liderlerin zirve için toplantı salonuna geçişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi.
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