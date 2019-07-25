Türkiye-Rusya KEK Toplantısı Antalya'da yapılacak

Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı, 26 Temmuz'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı, 26 Temmuz'da Antalya'da gerçekleştirilecek.



KEK Toplantısı'nda Türk ve Rus heyetlerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak başkanlık edecek. Toplantı çerçevesinde iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve ticari ilişkileri dengeli bir şekilde daha da geliştirmek adına çeşitli işbirliği olanakları değerlendirilecek. Bu kapsamda tarım, ulaştırma, enerji, sanayi, turizm gibi alanlar



detaylı olarak ele alınacak. Bankacılık ve finans alanında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili ticarette ulusal paraların kullanılmasının yaygınlaştırılması, gümrük alanında yeni işbirliği olanakları, uzay, haberleşme, bilgi teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanında ileri adımlar atılması ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi hususları da değerlendirilecek.



Türkiye'nin Rusya Federasyonu ile ikili ticareti 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 13 artarak 25,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2018 yılında Rusya'ya ihracat 3,4 milyar dolar, ithalat ise 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 6 ayında ise ihracat 1 milyar 740 milyon dolar, ithalat 10 milyar 548 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerde ticaret kadar ikili yatırım ve müteahhitlik ilişkileri de önem arz ediyor. Türkiye'nin Rusya'da, Rusya'nın da Türkiye'de yaklaşık 10'ar milyar dolar yatırımı bulunurken, Türk müteahhitlik sektörü ise bugüne kadar Rusya'da 75,7 milyar dolarlık bin 972 proje üstlendi. Bu bakımdan Rusya, Türk müteahhitlik sektörü için ilk sırada yer alıyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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