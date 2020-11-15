Türkiye-Rusya maçından notlar

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı Ülker Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin, Hırvatistan ile oynadığı özel maçta ilk 11'de sahaya çıkan, Mert Çetin ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak ve Deniz Türüç yedekler arasında beklerken, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı.

Deneyimli teknik adam bu yedi ismin yerine Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a Rusya karşısında ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Rusya mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Bakan Kasapoğlu da maçı statta izledi

Ülker Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri, Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte takip etti.

Şenol Güneş 100. maç

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı.

Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.

Kahraman kurtarma ekipleri, Ülker Stadı'nda ağırlandı

Türkiye ile Rusya arasında Ülker Stadı'nda oynanan milli maçı, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri de TFF ve Fenerbahçe Kulübü'nün özel davetlisi olarak izledi.

Karşılaşmayı izlemek için stada gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'ne teşekkür için tribüne "İzmir'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız…" pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da "En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!" mesajı gösterildi.

Türkiye-Rusya maç yemeği düzenlendi

Türkiye ile Rusya arasında oynanan karşılaşması öncesinde iki ülke federasyon başkan ve heyetlerinin katılımı ile resmi maç yemeği düzenlendi.

İstanbul'da gerçekleşen yemeğe, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, Rusya Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sergey Pryadkin, Genel Sekreter Aleksandr Alaev ile yetkililer katıldı.

Organizasyon karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.