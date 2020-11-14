Türkiye-Rusya milli maçına doğru - Son Dakika

Türkiye-Rusya milli maçına doğru

14.11.2020 14:51
Türkiye-Rusya milli maçına doğru, System.String[]

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında yarın İstanbul'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında yarın İstanbul'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Cherchesov, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli takım için mücadelelerini her zaman iyi yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İki takımın da önceki maçlarına göre oyun stilinde değişikliklere gidebileceğinin altını çizen Cherchesov, şöyle devam etti:

"Çünkü çok fazla rotasyon oluştu. Bu rotasyonlar Türkiye'de zannediyorum ki yüzde 50 civarında olacaktır, çünkü Türk Milli Takımı güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor."

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk maçta kendilerini zorlamasının hatırlatılmasını üzerine Cherchesov, "Bu gibi durumlar başımıza geldi. Daha önce İskoçya maçında da bunları gördük. Sağ taraftan bindirmeler yapıldığında defansta bazı zorluklar yaşıyoruz. Ama tabii milli takımımızda bunların üstesinden gelecek oyuncularımız var. Biz her türlü önlememizi alacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Milli, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Rusya milli maçına doğru - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi
Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı         
14:27
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart         
14:26
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti         
13:36
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Genç adam Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu         
11:39
Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı         
10:26
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 15:05:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Rusya milli maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei