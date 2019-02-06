Türkiye Rusya'nın Vize Kararından Memnun
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rusya'nın resmi pasaport sahiplerine ve tır sürücülerine yönelik vizeleri kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Rusya
'nın resmi pasaport sahiplerine ve tır sürücülerine yönelik vizeleri kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Aksoy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in bugün imzaladığı vizelere ilişkin başkanlık kararı hakkında bir soruya verdiği yanıtta, "1 Kasım 2018 tarihinde Türkiye
ile Rusya Federasyonu
konsolosluk istişarelerinde mutabık kalındığı üzere, hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlar ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere uygulanan vizelerin kaldırılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Uygulamanın en yakın zamanda başlatılmasına ilişkin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Aksoy, "İki ülke arasında 2010 yılında imzalanan Vize
Muafiyeti Anlaşması'nın tüm hükümleriyle uygulanmasını ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza da en yakın zamanda vize muafiyeti getirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı Putin
tarafından imzalanan kararnameyle Kasım 2015'te vize rejimi uygulanmaya başlayan bazı kategorideki Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:13 Kaynak: AA
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