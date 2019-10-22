Türkiye-Rusya ortak bildirisi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun açıklaması SOÇİ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.

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