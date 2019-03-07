Son Dakika Haberleri: Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Antalya'da Yapılacak

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Antalya'da Yapılacak

1 saat önce

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 7. Toplantısı, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla gelecek hafta Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Antalya'da Yapılacak, System.String[]
Türkiye- Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 7. Toplantısı, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla gelecek hafta Antalya'da düzenlenecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'daki basın toplantısında, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 7. Toplantısı'na ilişkin bilgiler verdi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, konsolosluk sorunları gibi konuların ele alınacağını belirten Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 7. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Zaharova, toplantıda ayrıca iki ülke liderlerinin gelecekte yapacağı görüşme ve İş Birliği Konseyi toplantısı için hazırlık konularının ele alınacağını dile getirdi.

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubunun 6. Toplantısı, 14 Mart 2018'de iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla Moskova'da düzenlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:23 Kaynak: AA

Moskova, Antalya, Türkiye, Güncel
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