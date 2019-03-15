Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı 18 Mart'ta Yapılacak

Türkiye - Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek.

Türkiye - Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülülüyor.



Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2019-2020 İstişare Planı imzalanacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor

Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak

Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya...

Emlak Zengininin Katil Zanlısı: Cebinden 120 TL Çıktı, Adamı Bedavaya Öldürdük