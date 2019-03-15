Son Dakika Haberleri: Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Ertelendi

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Ertelendi

1 saat önce

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 18 Mart'ta yapılması planlanan 7'inci toplantısının ertelendiği bildirildi.

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Ertelendi, System.String[]
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 18 Mart'ta yapılması planlanan 7'inci toplantısının ertelendiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 18 Mart'ta Antalya'da yapılacağı duyurulan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı vesilesiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

Toplantının yapılacağı tarihin henüz netleşmediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:05 Kaynak: AA

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