Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı Ertelendi
1 saat önce
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 18 Mart'ta yapılması planlanan 7'inci toplantısının ertelendiği bildirildi.
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 18 Mart'ta yapılması planlanan 7'inci toplantısının ertelendiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 18 Mart'ta Antalya'da yapılacağı duyurulan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı vesilesiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.
Toplantının yapılacağı tarihin henüz netleşmediği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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