Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. Toplantısı Antalya'da Yapılacak
15 dakika önce
Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye- Rusya
Üst Düzey
İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısı 29 Mart'ta Antalya
'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Toplantı sonunda Türkiye Cumhuriyeti
ile Rusya Federasyonu
Dışişleri Bakanlıkları arasında 2019-2020 İstişare Planı imzalanacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:41 Kaynak: İHA
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