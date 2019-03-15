Türkiye-Rusya ortak toplantısı 18 Mart'ta yapılacak
2 saat önce
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlığında düzenlenecek.
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlığında düzenlenecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:25
Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya...
Emlak Zengininin Katil Zanlısı: Cebinden 120 TL Çıktı, Adamı Bedavaya Öldürdük
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı
Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir