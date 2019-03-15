Son Dakika Haberleri: Türkiye-Rusya ortak toplantısı 18 Mart'ta yapılacak

Türkiye-Rusya ortak toplantısı 18 Mart'ta yapılacak

2 saat önce

Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlığında düzenlenecek.

Türkiye-Rusya ortak toplantısı 18 Mart'ta yapılacak, System.String[]
Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı 18 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlığında düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:25 

Ekonomi
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