Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin, Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri arasında İstanbul'da yapılan toplantı sona erdi.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları heyetleri ile BM temsilcileri, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin akıbetiyle ilgili bugün İstanbul Kalender Kasrı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.