Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi

14.07.2022 05:28
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin, Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri arasında İstanbul’da yapılan toplantı sona erdi.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin, Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri arasında İstanbul'da yapılan toplantı sona erdi.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları heyetleri ile BM temsilcileri, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin akıbetiyle ilgili bugün İstanbul Kalender Kasrı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YORUMLAR
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Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi
Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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