Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa...

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-DENETİM HEYETİ, TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.