İSTANBUL-DENETİM HEYETİ, TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI-1 - Son Dakika
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İSTANBUL-DENETİM HEYETİ, TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI-1

03.08.2022 10:18
İSTANBUL-DENETİM HEYETİ, TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI-1

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyeti Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'ndan Mileva ve Gözcü 1 isimli botlara binerek tahıl yüklü Razoni adlı gemiye doğru yola çıktı.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyeti Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'ndan Mileva ve Gözcü 1 isimli botlara binerek tahıl yüklü Razoni adlı gemiye doğru yola çıktı.

- Karaköse

YORUMLAR
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BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa... Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan anlaşma kapsamında RAZONI isimli ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa...
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DENETİM HEYETİ, TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI-1 - Son Dakika

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