Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yapacak - Son Dakika
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Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yapacak

6 saat önce

Rus yetkililer, Türkiye'nin Açık Semalar Anlaşması kapsamında Rusya üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

Türkiye, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yapacak, System.String[]

Rus yetkililer, Türkiye'nin Açık Semalar Anlaşması kapsamında Rusya üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.


Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, Türkiye'nin Açık Semalar Anlaşması kapsamına Rusya üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin "Krasnaya Zvezda" adlı gazetesine açıklama yapan Rıjkov, Türkiye'nin uçuşunun bugün başlatacağını belirterek, "Uluslararası Açık Semalar Antlaşması'nın uygulanmasının bir parçası olarak 2 - 6 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin askeri uzmanları tarafından Rusya Federasyonu toprakları üzerinde Türk uçağı CN-235'te Kubinka Havaalanı'ndan bir gözlem uçuşu gerçekleştirilecek. Bu uçuşlar Rusya'nın belirlediği parametrelerde ve anlaşmaya uygun çerçevede gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.


Rusya, Almanya üzerinde uçuşlar yapacak


Açıklamada aynı anlaşma kapsamında Rusya'nın Almanya üzerinde uçuşlar gerçekleştireceği ifade eden Rıjkov, "Uluslararası Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde Rus An-30B gözlem uçağı Almanya üzerinde uçuş faaliyetleri gerçekleştirecek" dedi. Sergey Rıjkov bu uçuşun da 2 ile 6 Mart arasında gerçekleştirileceğini belirterek, uçuşların Almanya'nın Köln ve Bonn semalarında uygulanacağını belirtti.


24 Mart 1992'de Helsinki'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü üyesi olan 23 ülkenin temsilcileri tarafından imzalanan Uluslararası Açık Semalar Antlaşması'na göre ülkeler diğer ülkeler üzerinde gözlem uçuşları yaparak denetlemeler gerçekleştiriyor. - MOSKOVA

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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