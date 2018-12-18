Türkiye, Rusya ve İran Cenevre'de Suriye Meselesini Görüşüyor

Türkiye, Rusya ve İran, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura öncülüğünde bugün İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura öncülüğünde bugün İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geliyor. Dışişleri Bakanlığı seviyesinde gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye meselesini görüşmek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın başkanlık ettiği toplantıda, Suriye'deki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor. Toplantıda, savaştan zarar görmüş olan Suriye için yeni bir anayasa hazırlanması üzerine bir komite kurulması ve bir anayasa taslağının hazırlanması bekleniyor.



Geçtiğimiz hafta BM tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de yeni bir anayasa oluşturmak amacıyla "güvenilir, dengeli ve kapsayıcı" bir komisyon kurulacağı duyurulmuştu. Dün yapılan açıklamada ise İran, Türkiye ve Rusya'nın kurulması muhtemel komisyon için anlaşmaya yakın olduğu kaydedilmişti. - CENEVRE

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