Türkiye, Rusya ve İran güvenlik yetkilileri, Orta Doğu ve Libya'yı görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Rusya ve İran güvenlik yetkilileri, Orta Doğu ve Libya'yı görüştü - Son Dakika

Türkiye, Rusya ve İran güvenlik yetkilileri, Orta Doğu ve Libya'yı görüştü

7 saat önce

Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen telefon diplomasisinde, Libya ve Orta Doğu'daki gerginliği azaltmaya yönelik adımlar değerlendirildi.

Türkiye, Rusya ve İran güvenlik yetkilileri, Orta Doğu ve Libya'yı görüştü, System.String[]

Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen telefon diplomasisinde, Libya ve Orta Doğu'daki gerginliği azaltmaya yönelik adımlar değerlendirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki kriz durumlarının çözümü ve gerginliğin azaltılması için atılabilecek ortak adımların değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada Şoygu'nun, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Orta Doğu'da gerginliğin artmasını önlemeye yönelik adımları istişare ettiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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