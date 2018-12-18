Son Dakika Haberleri: Türkiye, Rusya ve İran, Suriye anayasası için bir araya geldi

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye anayasası için bir araya geldi

3 saat önce

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları İsviçre'de bir araya geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye anayasası için bir araya geldi, System.String[]
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları İsviçre'de bir araya geldi. Tarafların bugün Suriye Anayasa Komitesinin kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:04 

İsviçre, İran, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ekonomi
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