Türkiye, Rusya ve İran, Suriye anayasası için bir araya geldi
3 saat önce
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları İsviçre'de bir araya geldi.
Türkiye
, Rusya
ve İran
dışişleri bakanları İsviçre
'de bir araya geldi. Tarafların bugün Suriye
Anayasa Komitesinin kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:04
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