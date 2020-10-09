Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti - Son Dakika

Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti

09.10.2020 01:00

Türkiye, ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini denemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Rusya'dan tedarik edilen S-400 testleri için 13-16 Ekim tarihleri arasında Karadeniz'de atışlı Navtex mesajı yayınlandı. S-400'ler son olarak Sinop'a sevk edilirken görüntülenmişti.

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini denemek için harekete geçti. S-400 hava savunma sistemlerinin atış eğitimi için Karadeniz'de Navtex ilan edildi. Navtex süresi 13-16 Ekim olarak belirlendi.

SİNOP'A GÖNDERİLİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testi, Sinop'ta yapılacak. Sinop'a sevk edilirken görüntülenen S-400 bileşenleri arasında, komuta kontrol aracı ile birlikte füze fırlatma aracı (TEL) yer alıyordu. Sevk güzergahında çekilen farklı görüntülerde S-400 sisteminin radar bileşenleri ve füze taşıyıcı lançerler de vardı.

Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti

S-400 GERGİNLİĞİ TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

Geçen yıl başta ABD ve AB ülkelerinin tepkisini çeken Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınması sonrasında Ankara- Washington hattında tansiyon yükselmiş ve ABD, Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı. Fakat ABD, Türkiye'nin 202'ye kadar F-35 parçası üretmeye devam edeceğini de duyurmuştu. ABD o dönemde Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri kurması durumunda yaptırım uygulanabileceğini de dile getirmişti.

Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti
Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti

Karadeniz, 16 ekim, Türkiye, S 400, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, S-400 atışlı testleri için Karadeniz'de Navtex ilan etti - Son Dakika

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