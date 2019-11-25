Son Dakika Haberleri: Türkiye S-400 savunma sisteminin ilk denemelerine başlıyor
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Türkiye S-400 savunma sisteminin ilk denemelerine başlıyor

7 saat önce

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından test uçuşları yapılacağını bildirdi. Türk basını, Rusya’dan alınan S-400 savunma sisteminin bu uçuşlar sırasında deneneceğini yazdı.

Türkiye S-400 savunma sisteminin ilk denemelerine başlıyor, System.String[]

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi. Türk basınında çıkan haberlerde, ABD'nin şiddetle karşı çıktığı ve yaptırım tehdidinde bulunduğu Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin denenmesi için bu uçuşların gerçekleşeceği yorumunu yaptı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

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Ankara Valiliği, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:39 
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Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
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