Türkiye S-400'ü Almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye Gelecektir'
3 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ise, Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye
'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi
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