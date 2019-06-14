Son Dakika Haberleri: Türkiye S-400'ü Almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye Gelecektir'
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Türkiye S-400'ü Almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye Gelecektir'

3 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi
Türkiye S-400'ü Almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye Gelecektir'
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:02 
Fransa, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel
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