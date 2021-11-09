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Türkiye sadece turistlerin değil, kutlama yapmak isteyenlerin de tercihi - Son Dakika

Türkiye sadece turistlerin değil, kutlama yapmak isteyenlerin de tercihi

09.11.2021 11:11
Türkiye sadece turistlerin değil, kutlama yapmak isteyenlerin de tercihi

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF'21) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, sadece Hint düğünleri için değil yüksek bütçeli doğum günü, balayı, evlilik yıl dönümü gibi kutlamalar için de yoğun talep aldıklarını söyledi.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF'21) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, sadece Hint düğünleri için değil yüksek bütçeli doğum günü, balayı, evlilik yıl dönümü gibi kutlamalar için de yoğun talep aldıklarını söyledi.

Denizi, kumu, plajları, tarihi, kültürel değerleri ve sağlıklı turizmiyle turistlerin en çok tercih ettiği tatil bölgelerinin başında gelen Antalya, düğün, balayı, doğum günü gibi özel etkinlikler için de tercih ediliyor.

Salgına rağmen şu ana kadar 8,5 milyon turistin tatil yaptığı Antalya'da, turizm hareketliliği sürüyor. Kente, toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans, düğün, balayı, doğum günü, evlilik yıl dönümü etkinleri için de ilgi gösteriliyor.

Rusya, Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerden iş insanı, sanatçı veya üst düzey yönetici, özel kutlamalar için çoğunluğu turizmin başkenti Antalya, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'yi tercih ediyor.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Ersoy, AA muhabirine, Antalya'nın kitle turizmi kadar kutlama ve grup etkinleri için de ilgi gördüğünü ifade etti.

"Hindistan'dan 3 gün 3 gece süren masalsı düğünler için yoğun talep var. Karşılayabilmek için Hindistan ile tarifeli uçuşların başlamasını bekliyoruz." diyen Ersoy, salgın sürecinin artık tedbirlerle daha iyi yönetilebildiğini anlattı.

"Bir doğum günü için 13 sanatçı geldi"

Salgın döneminde yapamadıkları düğünleri ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Sadece düğünlerde değil, farklı etkinlikler için de yoğun talep alıyoruz. Bu anlamda Rusya'dan, Hindistan'dan ve bazı ülkelerden çok varlıklı önemli isimleri, doğum günü, evlilik yıl dönümü, balayı gibi kutlamalarda burada ağırlıyoruz. En son Rusya'dan üst düzey bir yöneticiyi, doğum günü kutlaması için 80 kişilik davetliyle ağırladık. Bu kutlamada 13 sanatçı sahne aldı. Bütçeleri anlamında büyük bir işti. Başarıyla tamamladık. Memnun kaldılar, tekrar gelmeyi arzu ediyorlar. Hem doğum günü kutlanan kişi açısından hem de organizasyona davetli gelenler için güzel bir hatıra oldu, turizm destinasyonumuzla tanışma fırsatı buldular. Türkiye hakikaten kitle turizminin yanı sıra düğün, doğum günü, balayı, evlilik yıl dönümü gibi etkinlerin de gözdesi oldu."

Ersoy, etkinlikleri deneyimleme fırsatı bulan ve memnun ayrılan davetlilerin, tatil için de ailece veya arkadaşlarıyla tekrar geldiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin sadece Akdeniz'de değil, dünyada önemli bir destinasyon olduğunu belirten Ersoy, "Bu anlamda tecrübemiz çok yüksek, tesislerimizin kalitesi, hizmeti ciddi seviyelerde. Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacakları kaliteli her şey dahil paketini sunuyoruz. Kitle turizmi yapan lüks otel profesyonellerinin de buna yönelmesi talebi beraberinde getirdi." dedi.

Ersoy, yurt dışında yoğun pazarlama faaliyetlerinin olduğunu, sadece sosyal medya üzerinden dahi 110 ülkede 40 milyon kişiye ulaşabildiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye sadece turistlerin değil, kutlama yapmak isteyenlerin de tercihi

Evlilik, Türkiye, Düğün, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye sadece turistlerin değil, kutlama yapmak isteyenlerin de tercihi - Son Dakika


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