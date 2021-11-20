Türkiye Sağır Kadınlar Federasyonu Kandıra'da kamp düzenledi - Son Dakika

Türkiye Sağırlar Konfederasyonu bünyesinde kurulan Türkiye Sağır Kadınlar Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamp düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kefken Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 80 işitme engelli kadın katıldı.

Engelli kadınlara, kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim gelişimi konularında bilgi veriliyor.

Kampı ziyaret eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli'nin coğrafi olarak en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi olduklarını belirterek, "Kandıra, coğrafyasıyla çok güzel ve özel bir yer. Gezilecek güzel yerleri var. Gerek Kandıra Belediyemiz gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olarak gücümüz yettiğince destek olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, daha sonra engelli kadınlarla sohbet ederek sorularını cevapladı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı, Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Aktürkoğlu, Türkiye Sağır Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Bingül Utsukarcı yer aldı.